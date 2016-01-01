ترامب: الإعلان عن اسم وزير الخارجية الأمريكية المقبل سيتم الثلاثاء

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء تعيينه لرئيس مجلس إدارة عملاق النفط "أكسون موبيل" ريكس تيلرسون، الذي يقيم علاقات وثيقة مع روسيا، وزيرا للخارجية، بحسب بيان رسمي.

وسيكلف تيلرسون (64 عاما) الذي يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، بشكل خاص تطبيع العلاقات مع روسيا التي تدهورت بسبب ضم موسكو شبه جزيرة القرم، والخلاف بين واشنطن وموسكو حول الحرب في سوريا. لكن تثبيت تعيينه أمام الكونغرس قد يواجه عراقيل بسبب علاقاته مع روسيا التي تتهمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لصالح الملياردير.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، وخصوصا صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" وشبكة "إن بي سي نيوز"، ذكرت سابقا أن دونالد ترامب حسم خياره بتعيين تيلرسون، وبدرجة أقل المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" ديفيد بترايوس والسيناتور بوب كوركر الذي يتمتع باحترام كبير.

واختيار تيلرسون يتطابق مع الرغبة التي عبر عنها ترامب خلال الحملة بتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بعد توتر في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب الحرب في سوريا.

لكن هذا المرشح لا يلقى إجماعا، بما في ذلك في معسكر ترامب. وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين لشبكة "سي إن إن" إن "هذا الرجل (بوتين) سوقي وقاتل ولا أعرف كيف يمكن أن يكون شخص ما صديقا لعميل سابق لجهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي)".

كما أكد السيناتور الجمهوري مارك روبيو أن "الصداقة مع بوتين ليست صفة أتطلع إلى توفرها لدى وزير للخارجية".

وهذان الموقفان لا يبشران بمرور هذا التعيين بسهولة في مجلس الشيوخ الذي ينبغي أن يصادق عليه في تصويت.