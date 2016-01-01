ألمانيا: القبض على الرجل الذي ركل محجبة من فوق درج مترو

نجحت الشرطة الألمانية في إلقاء القبض على رجل ركل عمداً شابة محجبة من فوق درج بمحطة مترو أنفاق ببرلين، بعدما عرض حارس شخصي ألماني لنجمات هوليوود مكافأة مالية تبلغ قيمتها 2000 يورو لمن يدلي بمعلومات حقيقية عن منفذ الحادثة ومعاونيه الثلاثة أو يساعد الشرطة في الاستدلال عليهم في أسرع وقت ممكن.



وقعت الحادثة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من العام الجاري، والتقطت بكاميرا مراقبة محطة نيوكولن في شارع هيرمان ببرلين، وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي الألمانية والغربية، ما أثار انتقاداً واسعاً بين المستخدمين الألمان، واصفين إياه بـ "السفاح"، بحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية.



ولم يكن الحارس الشخصي مايكل مايك كوهير (54 عاماً) لنجمات مثل أنجلينا جولي وليدي غاغا، وحده من عرض مكافأة مالية، بل هناك رجل أعمال ألماني لم يفصح عن اسمه عرض مبلغاً مالياً قيمته 10 آلاف يورو، معرباً عن أسفه لما حدث، مشيراً إلى أنه أصيب بصدمة كبيرة هو وغيره من الألمان بعدما شاهد مقطع فيديو الحادثة.



وبحسب مقطع الفيديو الذي قال عنه مستخدمون إنه يظهر أنه حادث عنصري، كان هناك على الأقل 8 درجات لوصول الفتاة إلى أسفل الدرج، إلى أن جاء شاب مجهول يحمل زجاجة كحول ليركلها بكل قوته، حتى ارتطمت على الأرض وأصيبت بجروح خطيرة في وجهها، وساعدها عدد من المارة في النهوض ونقلها إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.



وقال كوهير في حواره مع قناة "إن 24" الإخبارية الألمانية التابعة لمجموعة "فيلت" إنه شاهد هذه الواقعة على جهازه المحمول أثناء تناوله الإفطار، ما أثار الأمر غضبه واستياءه متعجباً "ماذا لو كانت هذه المرأة حاملاً؟"، ما دفعه لأن يكتب على صفحته في فيس بوك "أن من لديه أي معلومات عن هذا المجرم ومعاونيه يجب الذهاب إلى أي مركز شرطة أو شركته الأمنية أو إرسال المعلومات إلى بريده الإلكتروني، لقاء حصوله على 2000 يورو".



يُذكر أن رجل أعمال مجهول الهوية عزم على تقديم 5000 يورو لهذه الفتاة للذهاب في رحلة إلى أي مكان في العالم، كي تتعافى من الألم النفسي والجسدي الذي لحق بها جراء هذا الاعتداء الآثم.