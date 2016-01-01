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بالفيديو : حريق مهول يأتي على إقامة فخمة بجزيرة النخلة بدبي

بواسطة أخبارنا المغربية ــ وكالات 31 دقيقة مضت
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بالفيديو : حريق مهول يأتي على إقامة فخمة بجزيرة النخلة بدبي

 

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن حريقا اندلع في بناية سكنية فاخرة على جزيرة النخلة الصناعية يوم الاثنين (12 ديسمبر) دون ورود تقارير فورية عن أي ضحايا.

 وهذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة حرائق ضربت أبنية شاهقة في دبي، مركز السياحة والأعمال بالخليج، خلال العامين الماضيين ومنها مجمعات سكنية وفنادق.

 وذكر المكتب الإعلامي على حسابه بموقع تويتر أن فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الذي اندلع في مجمع أوشيانا السكني على الجزيرة التي تأخذ شكل سعفة نخيل.

 وقال المكتب على تويتر "الفرق المختصة قامت بإخلاء مبنى أوشيانا الذي تعرض للحريق في جزيرة النخلة من دون تسجيل أي إصابات جراء الحادث."

 واندلع حريق في غشت بمبنى في طور الإنشاء في دبي ووقع حريق آخر في يوليوز في برج سولافا المؤلف من 75 طابقا بمنطقة مرسى دبي الفاخرة. 

وشب حريق في فندق بدبي ليلة رأس السنة ووقع آخر في فبراير 2015 ببرج سكني من 79 طابقا بالإمارة أيضا.

 

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