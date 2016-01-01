السعودية تعتزم طرح تأشيرة عمرة بـ 1300 درهم مغربي و هذه مدتها
أعلن وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن طاهر بنتن، عن توجه لطرح تأشيرات لأداء العمرة، مدتها 5 أيام بقيمة 500 ريال سعودي (حوالي 1300 درهم مغربي)
ونقلت صحيفة "الرياض" عن الوزير السعودي قوله إن "سعر تأشيرة الحج والعمرة الجديد لا يؤثر على مسلمي العالم؛ لأنها لا تفرض على المتقدم لأول مرة، إنما على مكرري الحج والعمرة".
وتزامنا مع تراجعات النفط لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فرضت السعودية رسما قيمته 2000 ريال سعودي، تساوي نحو 4500 درهم مغربي، على تأشيرة الدخول لمرة واحدة بما فيها الحج والعمرة، ويعفى من هذا الرسم القادم لأداء الحج أو العمرة لأول مرة فقط.
وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة في الثالث من أكتوبر الماضي.
ودفع القرار شركات حج وعمرة عربية للاحتجاج وتعليق رحلات العمرة، التي طالبت بإعفاء المملكة من رسوم التأشيرة للمعتمر أو الحاج بعد المرة الأولى.
وأشار محمد بن طاهر بنتن إلى أن صناعة الحج والعمرة منتشرة حتى في الخارج، وتدر مداخيل عالية، "وأهل مكة أولى بها"، وفق تعبيره.
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