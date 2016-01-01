ترامب ثاني أقوى شخصية في العالم.. فمن أقوى منه؟

احتل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المرتبة الثانية في قائمة أقوى شخصيات العالم التي تعدها مجلة فوربس، في حين احتلت المستشارة الألمانية المرتبة الثالثة في القائمة والأولى بين النساء. لكن من هو أقوى شخصية في العالم؟

قالت مجلة فوربس، التي تعنى بالشؤون الاقتصادية وتعد أكثر القوائم شهرة في العالم، إن بوتين "من موطنه (روسيا) وصولاً الى سوريا مروراً بالانتخابات الأمريكية، ما يزال الرئيس الروسي يحقق غاياته" وبذلك يتصدر فلاديمير بوتين قائمة أوقى شخصيات العالم للسنة الرابعة على التوالي.

وأكدت المجلة أن دونالد ترامب الذي سيخلف باراك اوباما في كانون الثاني/يناير في البيت الأبيض "يبدو عصياً على الفضائح ويتمتع بدعم مجلسي الكونغرس وبثروة شخصية تقدر بالمليارات"، ويتبع بوتين في المرتبة الثانية.

أما المستشارة الألمانية التي تتولى السلطة منذ 11 عاماً والمرشحة لولاية جديدة في الخريف، تراجعت مرتبة مقارنة بالعام 2015 واحتلت المرتبة الثالثة. واحتلت ميركل أعلى مرتبة في تصنيف فوربس بين النساء، الذي لا يتضمن سوى ثلاث نساء في المراتب العشرين الأولى التي كانت من نصيب: جانيت يلين، حاكمة البنك المركزي الأميركي في المرتبة السادسة، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي ستشرف على عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الـ 13.

يلي بوتين (64 عاما) وترامب وميركل، الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي احتل المرتبة الرابعة، والبابا فرنسيس في المرتبة الخامسة.

أما القادة من القطاع الخاص الذين وردت أسماؤهم في مقدمة هذا التصنيف الذي يشمل 74 شخصية، كلهم أمريكيون، إذ احتل المرتبة السابعة بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت وأثرى رجل في العالم، يتبعه في المرتبة الثامنة لاري بيج أحد مؤسسي شركة غوغل، ثم مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ في المرتبة العاشرة، وجيف بيزوس مؤسس موقع أمازون في المرتبة 14والمستثمر وارن بافيت في الـ 15.

يعتبر بافيت (86 عاماً)، عميد هذا الترتيب إلى جانب قطب الأعمال من هونغ كونغ لي كا شينغ (88 عاماً، المرتبة 33) وقطب الإعلام الأسترالي روبرت مردوخ (85 عاما، المرتبة 35).

واحتل رئيس مجلس إدارة مجموعة اكسون موبيل النفطية ريكس تيلرسون، الذي عينه ترامب وزيراً للخارجية، في المرتبة 24 مباشرة خلف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.