بلجيكا: الشرطة تفكك شبكة مهربي أسلحة إلى ليبيا
فككت الشرطة البلجيكية شبكة مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا، وفق ما أعلنت اليوم الخميس النيابة الاتحادية البلجيكية، موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي اعتقل.
وأضافت النيابة في بيان أنه تم تنفيذ "عدة عمليات تفتيش" الثلاثاء في بروكسل في إطار تحقيق في "أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا".
وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تمت "في انتهاك للقانون حول الأسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الأمم المتحدة" في قرارها رقم 1973 المعتمد في مارس (آذار) 2011.
وبحسب النيابة فان "الاسلحة تم توريدها و/أو تصديرها بوثائق مزورة".
وأضاف المصدر أنه اثناء عمليات التفتيش "تم توقيف 4 أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم" و"تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصاً قانونياً لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية".
وتابع "إنه تم وضع شخص بلجيكي قيد الحبس الاحتياطي ووجهت إليه تهمة "انتهاك قانون السلاح" و"الانتماء لمنظمة إجرامية" و"خرق حظر وتدليس".
وأخلي سبيل الثلاثة الاخرين بعد الاستماع إليهم ، بحسب النيابة.
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