فتح معبر رفح استثنائيا لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين
قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، استثنائيا لمدة 3 أيام متتالية بدءً من السبت المقبل وحتى الاثنين، وفي كلا الاتجاهين.
وأكدت هيئة المعابر والحدود في داخلية غزة فتح معبر رفح البري استثنائياً لمدة ثلاثة أيام.
وأضافت الهيئة في تصريح مقتضب مساء اليوم الخميس، أن السلطات المصرية أبلغتهم بفتح المعبر في كلا الاتجاهين اعتباراً من السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام.
ولفتت إلى أنه سيتم نشر كشوفات المسافرين في الأيام الثلاثة في وقت لاحق.
وكانت السلطات المصرية قد فتحت المعبر السبت الماضي لمدة 3 ايام، حيث يشهد المعبر تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة وذلك ضمن تسهيلات أعلنت عنها جمهورية مصر العربية للتخفيف عن أهالي قطاع غزة.
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