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أطباق الكافيار لم تعد حكرا على الأغنياء فقط

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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أطباق الكافيار لم تعد حكرا على الأغنياء فقط

أضحى الكافيار متاحا لشرائح أوسع من المستهلكين في الأسواق، مؤخرا، بعدما ارتفع إنتاجه وتراجعت أسعاره في المتاجر.

ولا تنزعج “بتروسيان” وهي إحدى أقدم وأكبر الشركات المتخصصة في الكافيار عالميا، من الهبوط الحاصل في الأسعار، وفق ما نقلت رويترز.

وقال آرمين بتروسيان، مالك الشركة ونجل مؤسس العلامة التجارية الأرمينية التي تبيع الكافيار من متجرها في باريس “كلما أكل مزيد من الناس الكافيار كان ذلك أفضل.”

وأوضح بتروسيان، وسط مكالمات هاتفية من الزبائن الذين يملون طلبياتهم قبل عيد الميلاد، “يمكنهم التمييز بين الكافيار عالي الجودة ومنخفض الجودة.”

ويصل ثمن علبة الكافيار الذي تبيعه بتروسيان، زنة 30 جراما من الصنف الصيني، 57 دولارا، ويبلغ ثمن كافيار بيلوجا البلغاري “الخاص” 384 يورو.

وطرح متجر ليدل الألماني المتخصص في التخفيضات آلاف العلب من زنة 15 جراما من الكافيار الإيطالي، بسعر 9.99 يورو للعلبة، الأسبوع الماضي.

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