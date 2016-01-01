مغاربة متهمون باغتيال مهندس طيران بتونس له علاقة بحماس

مغاربة متهمين باغتيال مهندس طيران بتونس له علاقة بحماس

كشفت تقارير اعلامية أمس الجمعة ان منفذي عملية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد على الزواري هم ثلاثة افراد احدهما هولندي الجنسية والاخران يحملان جنسية اوروبية لكنهما من اصول مغربية .

واضافت ان هؤلاء دخلوا تونس تحت عنوان انهم اصحاب شركة استثمارية افتراضية تعمل في مجال الاشهار وانهم قاموا في تونس بمجموعة من الانتدابات.

وبحسب ما نشره موقع "أخر خبر اون لاين" ان التونسيين الذين تعاملوا مع هذه الشركة لم يكونوا على أي علم بمخطط هؤلاء وانهم كانوا يعتقدون انها فعلا شركة لها اعمال في تونس.

وبينت المصادر ذاتها ان هذه الشركة ليست سوي غطاء لتنفيذ مخطط اغتيال المهندس محمد على الزواري .

واضافت انه قبل عملية تنفيذ المخطط سلم التونسيون السيارات المؤجرة لاصحاب الشركة المزعومة ومن بين هذه السيارت السيارة التي كانت تستعملها المرأة التي سافرت المجر بعد تنفيذ العملية.





يذكر أن مهندس الطيران محمد الزواري، قُتل الخميس الماضي، بالرصاص في سيارته قرب منزله بمدينة صفاقس، بواسطة مسدسات كاتمة للصوت، وقتل بستة طلقات.