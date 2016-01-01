مقتل عشرات الجنود اليمنيين في هجوم انتحاري بمدينة عدن

قتل ما لا يقل عن 30 جنديا يمنيا وأصيب العديدون بجروح في عملية انتحارية وقعت صباح الأحد في عدن، ثاني مدن البلاد، حسب ما أفاد مسؤولون عسكريون وأطباء.

وقال مسؤول عسكري إن انتحاريا فجر نفسه مستهدفا جنودا كانوا متجمعين لتقاضي راتبهم الشهري في قاعدة بشمال شرق عدن بجنوب اليمن، كما أشار المسؤول أن الانتحاري اندس بين حشد العسكريين في القاعدة في حي العريش قبل أن يفجر نفسه.

ووقع اعتداء مماثل في 10 كانون الأول/ديسمبر تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" وأسفر عن مقتل 48 جنديا كانوا متجمعين أيضا لتقاضي رواتبهم.

الخميس نأى تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" بنفسه عن اعتداء 10 كانون الأول/ديسمبر ووصف تنظيم "الدولة الإسلامية" بأنه جماعة "منحرفة" تحاول "استغلال هذه الأحداث لخلق فتنة بين القبائل وأبنائهم المجاهدين".

ويشهد اليمن منذ نحو 20 شهرا نزاعا مسلحا أوقع أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية أواخر آذار/مارس 2015 دعما للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وحلفائهم، بحسب الأمم المتحدة.