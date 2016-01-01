الجزائر تؤكد "احترامها حقوق الإنسان" عند ترحيل مهاجرين أفارقة
أكدت الجزائر أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم "جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص"، و"طبقا لالتزامات الجزائر الدولية"، كما أفاد بيان لوزارة الخارجية السبت.
وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر يتعلق بـ"عملية عادية للغاية جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين و طبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".
وذكرت وزارة الخارجية أن عملية الترحيل تمت بين الأول والسادس من كانون الأول/ديسمبر، بدون أن تشير إلى عدد المرحلين.
وأوضحت أن هذه العملية التي جاءت بمثابة "إجراء أخير" تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب "المساس المتكرر" بالنظام العام في مناطق عدة، وخصوصا بالعاصمة، حيث سجلت "أعمال تخريب واعتداءات جسدية غير مقبولة وغير مبررة ضد متطوعي الهلال الأحمر الجزائري".
وتابعت أنه حيال هذا السلوك، "تحلت قوات الأمن باحترافية وبرودة (أعصاب) مثاليتين سمحتا باحتواء عواقب وقائع تبقى بالرغم من قلتها مؤسفة خلال عملية الترحيل".
وأضافت الخارجية أن "الجزائر التي لطالما شاطرت انشغالات البلدان المجاورة والصديقة لا تزال بالرغم من ظرف اقتصادي غير مناسب، تبذل جهودا معتبرة في مجال التكفل بالعديد من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين الجزائريين من مجانية خدمات الصحة والتعليم".
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