واشنطن تتقدم بمبادرة لحل أزمة "الكركرات" بالمنطقة الجنوبية للمغرب
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يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب بشكل مباشر الوضع المتوتر بمنطقة الكركرات الحدودية ، حيث أفادت مصادر مطلعة أن وفودا أمريكية حلت بالكركرات ، للوقوف على الوضع الميداني بها بشكل دوري .
كما لم تستبد المصادر حلول القنصل الأمريكي بالدار البيضاء " ألان أندري " بالكركرات بين المغرب وموريتانيا، قصد رفع تقرير متكامل عن الوضع لدوائر صنع القرار بالبيت الأبيض.
وكانت تقارير إعلامية محلية، تحدثت أن القنصل الأمريكي بالدار البيضاء سيحط الرحال بمدينة الداخلة بحر الأسبوع القادم، ليتجه بعدها صوب الكركرات، ومن المرتقب أن يلتقي بالقيادة العسكرية لبعثة المينورسو بالمعبر الحدودي الكركرات .
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