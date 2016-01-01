حصيلة جديدة .. ارتفاع عدد ضحايا هجمات الكرك جنوب الأردن إلى 10 قتلى و27 جريحا

أعلنت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردني أن عدد ضحايا إطلاق النار اليوم الأحد بالكرك جنوب الأردن، ارتفع إلى عشرة قتلى، من بينهم أربعة من رجال الأمن وثلاثة من قوات الدرك، ومواطنان اثنان وسائحة كندية.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر ذاته قوله إن 27 آخرين من رجال الأمن وقوات الدرك ومواطنين، أصيبوا . وكانت إدارة الإعلام الأمني بالمديرية، قد أعلنت، في بيان في وقت سابق، عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم أربعة من عناصر الأمن وسائحة من الجنسية الكندية، في إطلاق النار اليوم على مركز أمني ودوريات للشرطة في محافظة الكرك من قبل مسلحين مجهولين.



وأضافت أن إحدى دوريات الأمن العاملة في منطقة القطرانة محافظة الكرك تعرضت لإطلاق نار مفاجئ من قبل مجهولين، مشيرة إلى أن الحادث نتج عنه إصابة رجلي أمن فيما لاذ مطلقو النار بالفرار بواسطة سيارة.



وقال المصدر ذاته ان مجهولين قاموا أيضا بإطلاق عيارات نارية من داخل قلعة الكرك في اتجاه مركز أمن المدينة في المحافظة، مشيرا إلى أن الحادث نتج عنه وقوع عدد من الإصابات من رجال الأمن والمارة تم نقلهم للمستشفى للعلاج.



وأشار إلى أنه تم على الفور تطويق القلعة والمنطقة المحيطة من قبل رجال الأمن وقوات الدرك والأجهزة الأمنية الأخرى والتي باشرت بتنفيذ عملية أمنية للتعامل مع المسلحين والذين قدر عددهم بخمسة أو ستة مسلحين.