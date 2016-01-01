هكذا كافأت الجزائر موريتانيا بسبب موقفها من قضية الصحراء المغربية
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يبدو أن الجزائر استغلت العلاقة المتأزمة بين المغب و موريتانيا لتنعش علاقتها مع الجارة الجنوبية، خاصة بعد موقف نواكشوط من قضية الصحراء المغربية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجزائر بصدد توقيع 14 اتفاقية ثنائية بمجالات عدة من بينها الصحة والتجارة والعدالة وغيرها من المجالات بالموازاة وانعقاد اجتماع الدورة 18 للجنة المشتركة للبلدين ابتداء ا من اليوم الإثنين إلى غاية الأربعاء المقبل.
كما تجسد التقارب في أعقاب زيارات متكررة لوفود موريتانية للجزائر، آخرها زيارة لوفد عسكري قاده وزير دفاعها جالو مامادو باتيا، وكذا زيارة وفد سياسي على رأسه الوزيرة المنتدبة في الخارجية الموريتانية خديجة امبارك فال.
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