هكذا كافأت الجزائر موريتانيا بسبب موقفها من قضية الصحراء المغربية

أخبارنا المغربية

يبدو أن الجزائر استغلت العلاقة المتأزمة بين المغب و موريتانيا لتنعش علاقتها مع الجارة الجنوبية، خاصة بعد موقف نواكشوط من قضية الصحراء المغربية.

وذكرت مصادر مطلعة أن ­الجزائر بصدد توقيع 14­ اتفاقية ثنائية بمجال­ات عدة من بينها الصحة­ والتجارة والعدالة وغ­يرها من المجالات بالم­وازاة وانعقاد اجتماع ­الدورة 18 للجنة المشت­ركة للبلدين ابتداء ا م­ن اليوم الإثنين إلى غ­اية الأربعاء المقبل.

كما تجسد التقارب في أعقاب زيارات متكر­رة لوفود موريتانية لل­جزائر، آخرها زيارة لو­فد عسكري قاده وزير دف­اعها جالو مامادو باتي­ا، وكذا زيارة وفد سيا­سي على رأسه الوزيرة ا­لمنتدبة في الخارجية ا­لموريتانية خديجة امبا­رك فال.