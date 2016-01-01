ولايتان ألمانيتان تعدمان 30 ألفا من الديكة الرومية والبط

أعدمت السلطات الصحية في ولايتي سكسونيا آنهالت وشمال الراين ويستفاليا 30 ألف طائر بعد التأكد من حدوث حالتي إصابة بانفلونزا الطيور في الولايتين. وأوضح المكتب البيطري المحلي في ولاية شمال الراين ويستفاليا أنه تم إعدام كل الـ7600 ديك رومي و1400 فرخ بحلول بعد ظهر اليوم الأحد (18 كانون الأول/ ديسمبر) داخل مزرعة كبيرة في منطقة ويستفاليا.

وفي سياق متصل، كان قد تم إعدام 9500 بطة ليلة الجمعة/السبت قبل الماضية داخل مزرعة في مدينة موزر القريبة من ماغدبورغ عاصمة ولاية سكسونيا آنهالت. كانت وزارة البيئة في الولاية، أعلنت أمس أن معهد فريدريش-لوفلر أكد حدوث الإصابة بفيروس H5N.8 يذكر أن هذه هي أول حالة إصابة بانفلونزا الطيور في كل من الولايتين.

ولا يعد فيروس H5N8 خطيرا على حياة الإنسان، لكنه يعد خطرا كبيرا على طيور المزارع. ومنذ الإعلان عن أول حالات إصابة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، جرى الإعلان عن اكتشاف المرض في 14 ولاية من أصل 16 ولاية ألمانية.