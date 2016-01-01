الرئيسية | دولية | شرطة برلين تعتقل سائق الشاحنة المسؤول عن دهس حشد من المارة

شرطة برلين تعتقل سائق الشاحنة المسؤول عن دهس حشد من المارة

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب 2 ساعات 26 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شرطة برلين تعتقل سائق الشاحنة المسؤول عن دهس حشد من المارة

 

أعلنت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت سائق الشاحنة التي اقتحمت سوقا ميلاديا في برلين مساء الاثنين، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرين، مشيرة إلى مقتل راكب كان معه في الشاحنة.

وقال متحدث باسم الشرطة ان "رجلا، كان على ما يبدو يقود الشاحنة، اعتقل" وان "راكبا" كان معه في الشاحنة "قتل"، من دون مزيد من التفاصيل.

 
مجموع المشاهدات: 523 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات