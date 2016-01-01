شرطة برلين تعتقل سائق الشاحنة المسؤول عن دهس حشد من المارة

أعلنت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت سائق الشاحنة التي اقتحمت سوقا ميلاديا في برلين مساء الاثنين، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرين، مشيرة إلى مقتل راكب كان معه في الشاحنة.

وقال متحدث باسم الشرطة ان "رجلا، كان على ما يبدو يقود الشاحنة، اعتقل" وان "راكبا" كان معه في الشاحنة "قتل"، من دون مزيد من التفاصيل.