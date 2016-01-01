بإشراف جزائري، "البوليساريو" تستعد للقيام بأكبر مناورة عسكرية في تاريخها

أخبارنا المغربية

تستعد جبهة البوليساريو لأكبر مناورة تقوم بها ميليشياتها المسلحة تحت إشراف ضباط جزائريين، ويأتي ذلك بعد قرار المغرب نقل ثكنات عسكرية إلى نقط توصف بالسوداء قريبة من منطقة الكركرات.

و قالت يومية المساء أن الجبهة تتجه إلى استخدام كل عتادها العسكري الذي تموله وتشتريه الجزائر من أجل القيام بالمناورات التي من المنتظر أن يشرف عليها ضباط في الجيش الجزائري.