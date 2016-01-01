مشروبات كحولية مغشوشة تتسبب في وفاة أزيد من 71 شخصا بروسيا

أفادت ممثلة وزارة الصحة في مدينة إيرسونك الروسية، تاتيانا ليبيديقا، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن التسمم بمشروب كحولي مغشوش في المدينة الواقعة جنوب سيبيريا بلغت 71 شخصا.



وأوضحت ليبيديقا أن 117 شخصا أصيبوا بالمادة القاتلة ، توفي 71 منهم حتى الآن ، مضيفة أن 36 شخصا مازالو في المستشفيات يتلقون العلاج، في حين غادر 10 أشخاص المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.



يذكر أن الضحايا أصيبوا بالتسمم إثر تناولهم مستحضر"بوياريشنيك" للاستحمام كمشروب كحولي.



وحسب التحقيقات، كانت دفعة من هذا المستحضر، قد وصلت مدينة إيركوتسك مؤخرا تحتوي على الميثانول بدلا من الإيثانول، مما أدى إلى وفاة عدد كبير من الضحايا بعد مرور فترة وجيزة على تناولهم المشروب القاتل.



وتم أثناء التحقيق العثور على عدد من الورشات السرية لإنتاج المسحضر المزور، واعتقال 12 شخصا يبيعون السائل السام.