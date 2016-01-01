مقتل التونسي أنيس العامري منفذ هجوم برلين
أفادت وسائل الإعلام الايطالية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التونسي أنيس العامري المشتبه في تنفيذه لاعتداء برلين بشاحنة دهست حشدا في سوق لأعياد الميلاد مساء الاثنين الماضي، قتل برصاص الشرطة اليوم الجمعة في ميلانو.
وأعلن وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي عن عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم.
وأفاد مصدر بالشرطة الإيطالية بأن بصمات الرجل الذي قتل في ميلانو تؤكد أنه هو منفذ هجوم الشاحنة في برلين.
يذكر أن الهجوم بالشاحنة في برلين أودى بحياة 12 شخصا وإصابة أزيد من 49 آخرين .
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