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وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 22 دقيقة مضت
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وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز

 أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر بيان للديوان الملكي أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه ستقام صلاة الجنازة على الفقيد يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

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