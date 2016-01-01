بالفيديو : حريق ضخم يلتهم مصفاة حيفا واستنفار أمني إسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأحد، أن انفجارًا ضخمًا وقع في مصفاة النفط الرئيسية في مدينة حيفا، شمال إسرائيل ما تسبب في استنفار أمني غير مسبوق، حسب موقع هآراتس الإسرائيلية.

وتدفقت فرق الدفاع المدني على الموقع الملتهب، في حين أغلقت الشرطة كل المنافذ إلى محيط المنطقة، ولم تتسرب أنباء بعد عن سبب الانفجار، ولا عن الضحايا المحتملين أو عددهم.

وقالت هآراتس إن الانفجار حصل في خزان النفط الرئيسي في المصفاة.

يُذكر أن الانفجار والحريق الذي تبعه، يأتي بعد أسابيع قليلة من الحرائق التي اندلعت في مناطق واسعة من إسرائيل بما فيها حيفا، التي شهدت إجلاء 60 ألف ساكن منها بسبب كثافة الحرائق والدخان الخانق.