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الشرطة التركية تلقي القبض على ثمانية متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 4 ساعات 46 دقيقة مضت
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الشرطة التركية تلقي القبض على ثمانية متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

 

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الشرطة التركية ألقت اليوم السبت القبض على ثمانية أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" في العاصمة أنقرة.

وذكر المصدر ذاته أن المشتبه بهم كانوا يعدون لشن هجمات قبل حلول العام الجديد، وذلك قبل أن تلقي عليهم القبض القوات التابعة لمديرية الاستخبارات الأمنية في أنقرة وفرق فرع مكافحة الإرهاب بوسط المدينة ومنطقتي سينكان وكبوك.

وقد تم أيضا ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية في الأماكن التي ألقى القبض فيها على المشتبه بهم.

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