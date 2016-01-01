أخيرا...تركيا تتمكن من الإيقاع بمنفذ هجوم اسطنبول الإرهابي
تم القبض على منفذ العمل الارهابي فى ليلة رأس السنة فى ملهي راينا باسطنبول مساء اليوم.
وحسب ما أكدته مصادر تركية ، فقد كان مختبئا فى منطقة أسنيورت وتم إحالته على الإدارة العامه بأمنيات اسطنبول فى شارع الوطن بعد الفحص الطبي كما وجدوا بحوزته 150 الف دولار.
ونفذت القوات التركية حملة مداهمات، في منطقة سيليفري بإسطنبول، واعتقلت عدة أشخاص من أقلية الإيغور الصينية، وأعلنت السلطات أن المعتقلين يشتبه في تقديمهم المساعدة لمنفذ الهجوم.
ويذكر أن الهجوم خلف عشرات القتلى، والجرحى من بينهم عرب ومغاربة، منهم من تم تسليم جثامينهم لذويهم، ومنهم من تعافوا وعادوا إلى بلدانهم.
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