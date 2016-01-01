ألمانيا تراجع مواقف نحو 550 مهاجراً ربما يمثلون خطراً أمنياً

قالت ألمانيا إنها ستراجع حالات ما يقرب من 550 طالب لجوء يعتقد بأنهم ربما يمثلون خطراً أمنياً، مدفوعة بأسئلة جديدة عن كيفية التعامل مع المهاجر التونسي أنيس العامري، الذي قتل 12 شخصاً الشهر الماضي في سوق لعيد الميلاد في برلين.

وأبلغ وزير الداخلية توماس، دي ما يتسيره أعضاء في البرلمان الألماني بأن قوة مهام مشتركة معنية بمكافحة الإرهاب ستنظر بعناية في كل من الحالات البالغ عددها 547 حالة والمعروفة بأنها ربما تمثل خطراً أمنياً لتحديد ما إذا كان أي منها ينبغي ترحيله أو احتجازه.

وقال بوركارد ليشكا المتحدث باسم شؤون السياسة المحلية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن السلطات فقدت أثر ثلاثة من هؤلاء الأشخاص وعقد مقارنة بحالة العامري الذي رفضت السلطات طلبه للجوء وقاد شاحنة ودهس متسوقين في سوق عيد الميلاد في برلين.

وأفادت صحيفة دي فيلت بأن الحكومة الألمانية قالت -رداً على استجواب برلماني من حزب اليسار- إن العامري خضع لاستجواب بتهمة الشروع في القتل في مارس (آذار) 2016 دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن العامري تم تعريفه بأنه مصدر تهديد في فبراير شباط الماضي لكن محققين استبعدوا إقدامه على تنفيذ هجوم.

وقال ليشكا: "إنهم يلعبون بالنار أي حسابات خاطئة ربما تكون دامية".