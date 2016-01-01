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مراهق مغربي يرمي شابة ألمانية في سكة المترو و هذا ما وقع لها

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 14 دقيقة مضت
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مراهق مغربي يرمي شابة ألمانية في سكة المترو و هذا ما وقع لها

أخبارنا المغربية 

تعرضت ألمانية في الثلاثينات من عمرها لاعتداء وحشي من طرف مراهق مغربي، يبلغ من العمر 16 سنة، داخل محطة مترو الأنفاق في هامبورغ، أول أمس الأربعاء.

وذكرت يومية “Die welt” أن القاصر، وبعد افتضاح أمره خلال محاولة سرقة ما بداخل حقيبة الضحية، دفعها على مسار المترو.
 
وأفاد المصدر ذاته، أن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة زوالا، ومن شدة العنف، ظلت الضحية فاقدة للوعي، قبل أن يتدخل موظفو المحطة، كما كان من حسن حظها أن القطارات لحظة الاعتداء عليها كانت متوقفة.
 
وتسببت الضربة العنيفة للألمانية ذات 34 سنة بارتجاج في المخ، ولا تزال تتابع العلاجات اللازمة داخل المستشفى.
 
وتمكنت المصالح الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، الذي لاذ بالفرار، بعد التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة.
 
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