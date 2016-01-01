بالفيديو: تبادل إطلاق نار بين الأمن وعناصر إرهابية شرق جدة

وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن السعودية ومسلحين في منطقة الحرازات شرقي مدينة جدة، صباح اليوم السبت.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلامية عربية ومحلية، يقوم رجال الأمن السعودي بعملية أمنية كبيرة لمواجهة عدد من العناصر الإرهابية في حي الحرازات بمدينة جدة، وستكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل العملية الأمنية عبر بيان لها لاحقاً.

وقالت مصادر محلية "إن قوات الأمن حاصرت مبنى يتحصن فيه مطلوبون للأمن وسط منطقة سكنية، حين وقع انفجار داخل المبنى".

كما أظهرت مقاطع فيديو دخاناً يتصاعد من موقع المواجهة، فيما لم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل على الفور.