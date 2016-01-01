سياسية مغربية بإيطاليا تحبط خطة للبوليساريو داخل الفاتيكان
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
أفادت مصادر مغربية مقيمة بإيطالية أن حربا ضروسا اندلعت مؤخرا بين اللوبي الداعم للبوليساريو في إيطاليا والسياسية المغربية المقيمة هناك سعاد السباعي بسبب مخطط جديد كان يروم رفع علم الجمهورية الوهمية بالفاتيكان.
وحسب ذات المصادر، فإن حزب اليسار المتطرف حاول تبني الفكرة وفرض تنفيذها لكن الدفاع المستميت للسياسية من أصل مغربي مكن من إحباط المحاولة.
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