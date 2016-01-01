إسرائيل تستعد لضم مستوطنات بالضفة وإقامة جزيرة اصطناعية قبالة غزة
قالت الإذاعة الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، والسياسية برئاسة بنيامين نتانياهو، سيُناقش الأحد، طريقة إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأوضحت الإذاعة أن وزير النقل والاستخبارات والطاقة الذرية يسرائيل كاتس، سيعرض على المجلس خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية المحيطة بمدينة القدس بما فيها، غوش عتسيون، ومعاليه أدوميم، وغفعات زئيف، وبيتار عليت.
ومن جهة أخرى، سيقدم الوزير الإسرائيلي في إطار الخطة الجديدة، مشروع إقامة جزيرة اصطناعية قُبالة ساحل غزة، تضم ميناءً بحرياً، ومنشأة لتحلية مياة البحر وتوليد الطاقة، إضافة إلى خطة لربط شبكة السكك الحديدية في كل من إسرائيل، والأردن والمناطق الفلسطينية.
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