ناشطون مغاربة يحذرون من نقل السفارة الأمريكية بتل أبيب إلى القدس

دعا ناشطون مغاربة مناصرين للقضية الفلسطينية الدول العربية والإسلامية إلى التحرك لمنع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده لدى الإحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس، محذرين من تبعية تلك الخطوة في حال تم تنفيذها.

أحمد أويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قال إن "كل الدول والشعوب العربية والإسلامية مطالبة للتحرك من أجل وقف عزم ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس"، مشيرا إلى "ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليتهم إزاء هذه الخطوة الخطيرة، وبعث رسالة قوية اللهجة للإدارة الأمريكية، لثنيهم عن اتخاذ هذا القرار".

وطالب "أويحمان"، في تصريح أوردته وكالة الأناضول، الدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك دبلوماسياً، واتخاذ مواقف للحيلولة دون اتخاذ الرئيس الأمريكي الجديد خطوة نقل السفارة. ودعا في الوقت نفسه، الجمعيات الحقوقية إلى تنظيم فعاليات احتجاجية في بلدانهم للضغط على الحكومات للتحرك في هذا الاتجاه.

بدوره، طالب عزيز هناوي، منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة، الدول العربية والإسلامية بالتحرك لوقف هذه الخطوة "بالنظر إلى خطورتها وتكريسها للاحتلال للقدس وفلسطين"، ورأى أن "ترامب لم يكن ليتجرأ على هذه الخطوة لولا ضعف بعض الدول العربية والإسلامية التي تعيش على وقع الصراعات والحروب، مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا".

وتابع محذرا: "خطوة الرئيس الأمريكي (في حال تم تنفيذها) ستفتح باب لن يعرف خطورته ومآلاته"، مسؤولية التصدي لهذا لقرار -بحسب هناوي- تتحمله الدول العربية والإسلامية، فضلاً عن منظمة الأمم المتحدة، لأن "هذه الخطوة تعاكس القانون الدولي، ولها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم ككل".

من جهته، قال عبد القادر العلمي، رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، إن "هذا القرار يدخل في إطار السياسة الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، وتأتي في مرحلة مواجهة مجحفة للقضية الفلسطينية"، ولفت العلمي إلى أنه "في الوقت الذي يسعى العالم لإيجاد حل قد يكون فيه بعض من الإنصاف للشعب الفلسطيني، يأتي ترامب ويريد فرض الأمر الواقع عبر تغيير مقر السفارة".

وأضاف المتحدث قائلا "من المفروض أن كل من له حس بالعدل والإنصاف أن يكون مع الشعب الفلسطيني، وألا يقبل قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس".