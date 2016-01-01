بالفيديو: دونالد ترامب يستمع إلى القرآن الكريم أثناء تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية
شهدت الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن تلاوة آيات من القرآن الكريم، فى حضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس، عندما كانوا يؤدون الصلاة فى الكاتدرائية، وذلك فى تقليد مُتبع من كل رئيس أمريكى جديد يتولى مهام منصبه.
وتلا أحد الشيوخ، آيات من القرآن الكريم، وقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".
وكان ترامب قد تسلم مهام منصبه رسميا بالأمس من الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما، وأدى اليمين القانونية إيذانا ببدء مهام توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
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