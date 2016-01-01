وزير الخارجية الأمريكي السابق يشارك هو وكلبه في المسيرة النسائية ضد ترامب

شارك وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، رفقة كلبه في التظاهرات المنددة بالرئيس الجديد للولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وشوهد كيري مرتديا معطفا جلديا بنيا وممسكا بكلبه، يتجول بين المتظاهرين في مسيرة ذات طابع نسائي ضد ترامب.

وشارك الملايين من الأمريكيين في مسيرات مناصرة للمرأة، موجهة ضد ترامب في عدد من المدن الأمريكية، كما شهدت العديد من العواصم حول العالم مسيرات مشابهة بعد يوم واحد على تولي ترامب منصبه في البيت الأبيض.