مصرع ستة أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية بإيطاليا

أعلنت شرطة مدينة لاكويلا الإيطالية، اليوم الثلاثاء 24 يناير، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية إنقاذ كانوا على مثنها، في منطقة ابروتسو.

وقال مسؤولون إن طائرة هليكوبتر مخصصة للطوارئ يعتقد أنها كانت تقل ستة أشخاص تحطمت في منطقة جبلية بوسط إيطاليا اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث على بعد نحو مئة كيلومتر من موقع عملية إنقاذ في أعقاب الانهيار الجليدي الذي وقع في الأسبوع الماضي في المنطقة عينها وطمر فندقا.