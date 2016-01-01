صدمة في السويد عقب فيديو اغتصاب جماعي لإمرأة على فيسبوك

ضمن تداعيات التطور العملوماتي في العصر الرقمي، أطلق فيسبوك خدمة البث الحي التي تشهد اقبالا كبيرا، الغريب أنّ هذه الخدمة استخدمت في السويد مطلع الإسبوع الجاري لتصوير تفاصيل فاضحة لواقعة" إغتصاب جماعي" لأمرأة سويدية من قبل 3 رجال، وبُثت الوقائع بشكل حي على فيسبوك ليشاهدها آلاف أو ملايين الناس عبر العالم.

وقد استجابت السلطات الأمنية السويدية بسرعة لشكاوى عدد من مشاهدي الفيديو فألقت القبض على ثلاثة رجال على صلة بالعملية. وقال نائب ممثل الادعاء العام ماجنوس برجرن أمام مؤتمر صحفي إنّ الرجال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما اعتقلوا الأحد بعدما جرى إبلاغ الشرطة في مدينة أوبسالا بشمال ستوكهولم بأنه جرى بث اعتداء مباشر في مجموعة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مصدر في الشرطة في بيان "تم بث هذا الإغتصاب على الهواء في مجموعة على موقع فيسبوك." وأضاف البيان أنّ عدة مشاهدين للبث الحي أبلغوا عن حادث الاغتصاب.

وداهمت الشرطة شقة بالمدينة وألقت القبض على ثلاثة رجال مولودين بين عامي 1992 و1998. كما عثرت على امرأة. وأضاف المصدر : " لم نطلع على مادة فيلم تظهر الاعتداء المزعوم " ولكنه قال إن الشرطة حصلت على بعض المقاطع. وأضاف أن التحقيق مستمر الآن . ويشمل أدلة عثر عليها في الموقع وكذلك حوارات مع المشتبه بهم وأشخاصا شاهدوا البث المباشر.

وحثت المتحدثة باسم الشرطة ليزا سانرفيك الأشخاص الذين قاموا بتحميل الفيلم الذي يظهر الاعتداء المزعوم بعدم نشره ولكن تسليمه لمحققي الشرطة. ولم يتم تسمية المرأة التي كانت في الثلاثينيات من العمر، فيما أعلنت الشرطة أنّها من مواليد عام 1986. وتسمح خدمة البث الحي عبر فيسبوك للمستخدمين بإذاعة الفيديوهات من هواتفهم الذكية مباشرة. لكن في حين أن هيئات البث التقليدية تخضع لقواعد منظمة فإنّ خدمات البث عبر الإنترنت لا تواجه القيود نفسها وتطبق شروط الخدمة الخاصة بها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم حذف الفيديو وأن الشرطة تناشد من لديه نسخة منه أن يسلمها لها. ويقول فيسبوك على الموقع "سنحذف المحتوى ونوقف الحسابات ونعمل مع أجهزة الأمن حين نعتقد أن هناك خطرا حقيقيا بإلحاق أذى بدني أو تهديدات مباشرة للأمن العام."