"بونوا آمون" يحقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي

"بونوا آمون" يحقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسى

فاز وزير التربية الفرنسي السابق ،بونوا آمون اليوم الأحد في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي ، ليصبح مرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدما بشكل كبير على رئيس الوزراء السابق مانويل فالس في الدورة الثانية من هذه الانتخابات.



وأظهرت نتائج جزئية أعلنتها السلطة العليا المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات ان آمون (49 عاما) حصل على نحو 58 في المائة من الأصوات مقابل 42 في المائة لفالس (54 عاما) .



وقد أقر رئيس الوزراء الفرنسي السابق، مانويل فالس، بهزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية ، قائلا إن بونوا آمون قد فاز "بوضوح".



وقال فالس إن آمون "من الآن فصاعدا، هو المرشح عن أسرتنا السياسية"، متمنيا له حظا سعيدا في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في ماي المقبل.