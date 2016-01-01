عودة المغرب لبيته الإفريقي تغضب العجوز موغابي

أخبارنا المغربية - نورالدين ثلاج :

كشفت صحيفة "هيرالد" التابعة للنظام في زيمبابوي، أن رئيس البلاد روبيرت موغابي عبر عن غضبه وحزنه من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعدما صمد لعقود في دعمه للجمهورية الوهمية، إلا أنه أبدى احترامه وامتثاله لقرار الاتحاد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول رسمي أن المغرب إذا أراد أن يكون عضوا في الاتحاد الإفريقي فعليه احترام مبادئ قانونه التأسيسي، والاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار.

وجدير بالذكر أن موغابي يعد من الزعماء المعادين للمغرب و وحدته الترابية، حيث سبق له أكثر من مرة التعبير عن دعمه للجمهورية الصحراوية الوهمية، معلنا انضمامه لحلف الجزائر وجنوب إفريقيا وسعيهم لعرقلة عودة المغرب لبيته الإفريقي.