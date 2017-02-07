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ترامب: التدخل القضائي يعرض الأمن القومي للخطر

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ 31 دقيقة مضت
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ترامب: التدخل القضائي يعرض الأمن القومي للخطر

 

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الحجج المناهضة لمحاولته الحد من الهجرة ووصول اللاجئين إلى الولايات المتحدة بـ"المشينة"، في الوقت الذي تنظر فيه محكمة استئناف اتحادية وقف أمر تنفيذي أصدره الرئيس.

وقالت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو إنها ستقرر "في أقرب وقت ممكن" ما إذا كانت ستعيد العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بمنع مواطني سبع بلدان ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

ورفع محامون نيابة عن وزارة العدل الأمريكية وولايتين معارضتين دعاواهم ضد الأمر التنفيذي مساء الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والتي ستقرر تأييد الوقف المؤقت الصادر عن محكمة أدنى درجة لهذا الأمر أم لا.

واشتكى ترامب أثناء حديثه خلال اجتماع في واشنطن مع مسؤولي الشرطة المحليين من جميع أنحاء البلاد، أن المحامين في جلسة الاستماع، التي تم بثها على غير العادة مباشرة لدواعي المصلحة العامة، "كانوا يتحدثون عن أمور ليس لها علاقة" بالأمر التنفيذي.

وقال ترامب: "إنه لأمر محزن.. استمعت إلى الكثير من الأمور المشينة الليلة الماضية على شاشة التلفزيون".

وأصر ترامب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في 27 يناير (كانون الثاني) "لا يمكن كتابته بشكل أبسط أو أفضل من ذلك".

وقال إن التدخل القضائي في الأمر يعرض الأمن القومي للخطر.

 
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