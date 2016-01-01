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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

 

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ولم يجر التأكد بعد من نوع أو مسار الصاروخ، وفقاً للوكالة.

وقال مصدر عسكري إن "الجيش لا يزال يعمل على تحديد ما إذا كان الصاروخ ينتمي إلى عائلة موسودان متوسطة المدى". 

يذكر أن مدى صاروخ موسودان يصل إلى حوالي 3000 كيلومتر.

من جهته، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ وإن البيت الأبيض يواصل مراقبة الوضع.

وقال المسؤول "نحن على دراية بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ. الرئيس اطلع على الأمر ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".

 
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