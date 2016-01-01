فرنسا تعتزم بناء سياج زجاجي لحماية برج ايفل من الهجمات الإرهابية

تتجه سلطات بلدية باريس إل إقامة جدار من الزجاج المقوى حول برج ايفل الشهير بارتفاع 2.5 متر لحمايته من الهجمات الإرهابية.

وقال مكتب رئيس بلدية باريس إن الجدار الذي سيكلف 19 مليون يورو سيحل محل الأسوار المعدنية، التي وضعت إبان بطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2016.

وأوضح جان فرانسوا مارتينز، نائب رئيس بلدية باريس، قائلًا "إن التهديد الإرهابي لا يزال مرتفع في باريس والمواقع الأكثر تعرضًا للهجمات، مثل برج إيفل، والتي يجب أن تكون هي المستهدفة من الإجراءات الأمنية الخاصة.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس حالة تأهب منذ الهجمات التي نفذها جهاديون وأسفرت عن مقتل 130 شخصا في نوفمبر 2015.

وفي يوليو ، قتل 86 شخصا عندما صدمت شاحنة حشدا كان يحتفل بيوم الباستيل في مدينة نيس، جنوبي فرنسا.

وأضاف مارتينيز"سوف نستبدل الشبكات المعدنية في (جهتي) الشمال والجنوب بألواح زجاجية تسمح لسكان باريس والزوار بمشاهدة ممتعة لهذا المعلم".

وتابع "لدينا ثلاثة أهداف، وهي تحسين المظهر، وتسهيل الوصول إلى البرج، وتعزيز حماية الزوار والموظفين".

وسيشمل المشروع أيضا إعادة تنظيم الممرات حول المعلمة الأشهر في فرنسا.