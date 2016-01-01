الرئيسية | دولية | عراف أمريكي : ترامب الرئيس الأخير للولايات المتحدة

عراف أمريكي : ترامب الرئيس الأخير للولايات المتحدة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 29 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عراف أمريكي : ترامب الرئيس الأخير للولايات المتحدة

قال أدغار كيسي، وهو عراف أمريكي معروف تحقق كل نبوءاته ذاتها، إن الرئيس الرابع والأربعين سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأخير.

 

وكان الرئيس باراك أوباما الذي يعد رئيس الولايات المتحدة الـ44 قد غادر البيت الأبيض من دون أن يكون هو الرئيس الأخير، إذ حل محله الرئيس الجديد دونالد ترامب.

 

إلا أن هذا لا يعني أن الذين توقعوا أن يكون الرئيس الـ44 رئيس الولايات المتحدة الأخير هم مخطئون. وذلك أن الباحث يفغيني غيغاؤوري كشف أن ستيفن غروفر كليفلاند كان هو رئيس الولايات المتحدة الـ22 والـ24. ومن هنا فإن الرئيس الحالي ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الـ44.

 

وفي هذه الأثناء ينكشف مزيد من الدلائل على أن الولايات المتحدة تسير إلى الزوال ومنها ما ينذر بتصدع القشرة الأرضية في أمريكا الشمالية لاسيما وإن الأمريكيين يستمرون في استخدام التقنيات التي كانت قد تسببت في وقوع الهزات الأرضية في أوكرانيا لاستخراج النفط الصخري من باطن الأرض.  

مجموع المشاهدات: 281 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات