39 قتيلا في انفجار سيارة استهدفت معارض لبيع السيارات في بغداد
ارتفعت حصيلة عملية تفجير سيارة مفخخة، اليوم الخميس، وسط معارض للسيارات بمنطقة (البياع) الواقعة جنوب غرب بغداد، إلى 39 قتيلا، وما لا يقل عن 50 جريحا، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية عراقية.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في هذه العملية التي تبناها "تنظيم الدولة" (داعش) الإرهابي، والتي تأتي غداة استهداف معارض السيارات في منطقة جميلة الواقعة في مدينة الصدر.
من جهتها، ذكرت مصادر طبية أن الانفجار تسبب في إصابة حوالي 50 شخصا، مضيفة أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب ارتفاع عدد المصابين في حالة حرجة.
وأشارت إلى أن هذا التفجير يعد الأكثر دموية في بغداد هذا العام، والثاني في ظرف أقل من أسبوع.
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