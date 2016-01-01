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السلطات الألمانية تعتقل طالبي لجوء للاشتباه في ارتبطاهما بالإرهاب و هذه هي جنسيتهما

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ ساعة واحدة مضت
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السلطات الألمانية تعتقل طالبي لجوء للاشتباه في ارتبطاهما بالإرهاب و هذه هي جنسيتهما

 

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، بأن السلطات الأمنية اعتقلت طالبي لجوء ،جزائري ونيجيري، بشرق ألمانيا للاشتباه في ارتباطهما بالإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى اليوم الجمعة ، وفق الوكالة ، إن الوزارة أصدرت اليوم قرارين بهذا الشأن طبقا لما يقتضيه قانون الإقامة الألماني .

وأشارت إلى أنه تم القبض على الجزائري (27 سنة ) والنيجيري (22 سنة) ي إطار حملة أمنية كبيرة شنتها بمدينة غوتينغن بالولاية للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي.

ووفق الوكالة التي استندت على بيانات المحققين ، فإن "الإعدادات لهذا الهجوم قد بلغت مرحلة متقدمة تكاد تسمح بتنفيذه في أي وقت".

وتفيد التحقيقات، بأن "الرجلين محسوبان على الأوساط المسلمة المتشددة " ، فأمرت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايغ إيداعهما بالسجن الخاص بالترحيل .

ووفق القانون فإن وزارة الداخلية المحلية للولاية يمكن أن تصدر أمرا بترحيل المشتبه فيهم دون أمر رسمي سابق في حالة تجنب خطر إرهابي أو مخاطر أخرى تهدد الأمن القومي ، وهو الأمر الذي طبق على الموقوفين.

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