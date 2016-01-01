ترامب قد ينشر الحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين

ذكرت وكالة أسوشيتد برس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس حشد ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

ولم تذكر الوكالة مصدرا لما أوردته.

من جانبه، رد البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن تقرير "أسوشيتد برس" بشأن الاستخدام المحتمل للحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين كاذب