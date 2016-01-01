تركيا تتخذ إجراءات لمنع أي "نيران صديقة" مع روسيا في سوريا
أعلن الجيش التركي عن اتخاذ إجراءات لمنع أي "نيران صديقة" مع القوات الروسية في سوريا، لتجنب تكرار ما حدث في التاسع من فبراير (شباط) الجاري حين قتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم شنه الطيران الحربي الروسي قرب مدينة الباب السورية، حسبما أفادت صحيفة (حرييت) اليوم الجمعة.
وشملت هذه الإجراءات إلزام الطائرات الحربية من البلدين بالتحليق بشكل متوازي خلال العمليات المشتركة ضد الإرهابيين في البلد العربي، بالإضافة إلى إجراء عمليات مراقبة بين المجالين الجويين التركي والسوري.
كما تقرر إجراء عمليات تبادل للإحداثيات بشكل مستمر بين البلدين.
وعلى الرغم من أن أنقرة وموسكو على السواء أكدا أن مقتل الجنود الأتراك كان حادثاً، لم يتضح بعد ملابسات توجيه الطيران الحربي الروسي ضربات لمواقع تابعة للجيش التركي شمالي سوريا.
وتؤكد روسيا أن طائراتها اتبعت الإحداثيات التي حصلت عليها من تركيا وأن الجنود الأتراك لم يكن ينبغي أن يكونوا في هذه المنطقة لحظة القصف.
من جانبها، أبدت أنقرة شكوكاً في أن يكون الجيش الروسي قد تعرض للتضليل من جانب الحكومة السورية.
شاشة أخبارنا
فضيحة : أبطال كأس "ج" يقضون 6 ساعات بلا أكل و لا شرب و ينقلون عبر القطار .. وها شحال عطاوهم (الفيديو)
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية أن يحتل براعم في سن الزهور ، المرتبة الثانية في منافسة دولية من قيمة كأس " ج " التي احتضنتها قطر ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟