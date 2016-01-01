هذا ما قاله الأمين العام للمتحدة الجديد عن سورة "التوبة"

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قال أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن أجمل ما قرأه عن حماية اللاجئين كان موجودًا في سورة التوبة بالقرآن الكريم .

وقال جوتيرس “إن أبلغ ما قيل فى حماية اللاجئين، ما قرأناه في سورة التوبة، حينما يقول الله فى القرآن الكريم، إن حماية اللاجئين ينبغى أن تقدم للمؤمنين وغير المؤمنين أيضًا، وهذا أبلغ ما قرأته بالنسبة لحماية اللاجئين”.

الآية التي قصدها الأمين العام هي السادسة من سورة التوبة: “وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ”.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها غوتيريس بجامعة القاهرة، الأربعاء، رأى مراقبون أنها تشبه محاضرة ألقاها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في الجامعة نفسها، في الرابع من يونيو عام 2009، استشهد فيها بالآيات القرآنية، وأثنى على الحضارة العربية والإسلامية.

وكان غوتيريس وجه انتقادا شديدا إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع مواطني سبع دول مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن “الإجراءات العمياء قد لا تكون فاعلة”.

وقال إن البلدان الساعية إلى تعزيز مراقبة حدودها لا يمكنها اتخاذ تدابير “تقوم على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الديانة أو الإثنية أو الجنسية”.

وفي محاضرته بجامعة القاهرة، الأربعاء، تحت عنوان “مواجهة التحديات العالمية.. إيجاد الحلول من خلال الشباب”، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدين الإسلامي يعبر عن التسامح، مضيفا: “لا يعجبني من يقولون إن الإسلام دين غير متسامح”.

وأوضح أنه تعرف عن قرب على المنطقة العربية، من خلال عمله في ملف اللاجئين، مشيرا إلى أن حماية اللاجئين أمر متأصل في الحضارة الإسلامية.