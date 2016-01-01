رئيس جمهورية غانا يقيم مأدبة غداء رسمية على شرف جلالة الملك
أخبارنا المغربية
أقام رئيس جمهورية غانا فخامة السيد نانا أكوفو آدو، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأكرا، مأدبة غداء رسمية على شرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، والوفد المرافق لجلالته.
وفي مستهل هذه المأدبة، جرى عزف النشيدين الوطنيين المغربي والغاني.
حضر هذه المأدبة، نائب الرئيس وأعضاء الحكومة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين وسامي الشخصيات الغانية.
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