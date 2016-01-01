الرئيسية | دولية | التحقيق في استهداف موكب ترامب في فلوريدا

التحقيق في استهداف موكب ترامب في فلوريدا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 12 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
التحقيق في استهداف موكب ترامب في فلوريدا

يحقق رجال الأمن في فلوريدا في حادث رمي موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكتلة صلبة.

 

وأكد جهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرئيس أن مجهولا ألقى في النصف الثاني من يوم الجمعة 17 فبراير/شباط، ألقى بكتلة مجهولة تجاه موكب الرئيس ترامب. وأعلن ممثل هذه الخدمة الأمنية للصحفيين أن التحقيق جار ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

 

وكان الرئيس ترامب قد وصل يوم أمس الى فلوريدا لقضاء العطلة الأسبوعية في مقر إقامته الفاخرة في مارالاغو.

 

من جانبها أفادت قناة ABC بأنه تم رمي الموكب بحجر ولكنه لم يصب سيارة الرئيس بل ارتطم بسيارة مرافقة أخرى.

 

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في يناير/ كانون الثاني الماضي بأنه تم تجديد سيارة الليموزين الرئاسية من طراز كاديلاك وباتت جاهزة مع حلول يوم التنصيب. وبلغت كلفة السيارة 1.5 مليون دولار وهي مجهزة بهيكل ونوافذ مضادة للرصاص. وفي السيارة توجد عبوة تحتوي على دم من فصيلة دم رئيس الدولة للاستخدام في حالات الطوارئ. ويقال أن تصفيح السيارة قوي إلى درجة تجعل من الصعب فتح أبوابها من الداخل بدون مساعدة الآخرين.

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات