هكذا حولت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وزارة الخارجية الجزائرية إلى خلية نحل لا تنام
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حولت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وزارة الخارجية الجزائرية إلى خلية نحل لا تنام.
و وفق صحيفة "الأيام" فقد أصبح موظفو الوزارة المذكورة فئران أرشيف يبحثون في الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر منذ سنوات عديدة مع الدول الإفريقية لتعيد بها ترميم القلاع التي كانت تتحصن بها في أدغال إفريقيا الاقتصادية.
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