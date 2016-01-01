عاجل .. مقتل شرطي والمهاجم في حادث إطلاق نار في باريس
قتل شرطي فرنسي وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس، مساء الخميس.
وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إن الشخص الذي أطلق النار قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على هجومه فورا.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش "كلاشنيكوف" في هجومه.
وأشارت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في باريس إلى تواجد أمني مكثف في شارع الشانزليزيه في باريس بعد الحادث، فيما انتشر جنود من الجيش الفرنسي في المنطقة.
وفرضت الشرطة طوقا أمنيا كبيرا على موقع الحادث، ومنعت المارة من الاقتراب من منطقة إطلاق النار.
شاشة أخبارنا
هذا هو ابن الفشوش الجديد الذي قتل شابا بسيارته الفارهة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي كشفت مصادر مطلعة لأخبارنا التفاصيل الكاملة لحادثة السير المميتة التي أودت بحياة شاب بمدينة الرباط بعدما صدمته سيارة فارهة كانت تسير ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟