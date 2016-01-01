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عاجل .. مقتل شرطي والمهاجم في حادث إطلاق نار في باريس

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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عاجل .. مقتل شرطي والمهاجم في حادث إطلاق نار في باريس

قتل شرطي فرنسي وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس، مساء الخميس.

وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إن الشخص الذي أطلق النار قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على هجومه فورا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش "كلاشنيكوف" في هجومه.

وأشارت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في باريس إلى تواجد أمني مكثف في شارع الشانزليزيه في باريس بعد الحادث، فيما انتشر جنود من الجيش الفرنسي في المنطقة.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا كبيرا على موقع الحادث، ومنعت المارة من الاقتراب من منطقة إطلاق النار.

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