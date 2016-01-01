الرئيسية | دولية | هكذا اتخذت شبكات صينية من المغرب طريقا لها للاتجار في البشر

هكذا اتخذت شبكات صينية من المغرب طريقا لها للاتجار في البشر

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 59 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هكذا اتخذت شبكات صينية من المغرب طريقا لها للاتجار في البشر

أخبارنا المغربية 

حوّلت مافيا صينية المغرب إلى طريق رئيسي لنشاطها في الاتجار بالبشر، ونقلت عشرات النساء الصينيات إلى إسبانيا من أجل إجبارهن على العمل في مواخير وبيوت الدعارة في إسبانيا.

و قالت يومية المساء. أن  الشبكة، التي جرى تفكيكها مؤخرا، تستغل المياه المغربية لتهريب صينيات إلى إسبانيا والاتجار فيهن وإجبارهن على الدعارة في مواخير برشلونة، وكانت تقوم بذلك عبر قوارب فخمة قادمة من المغرب باتجاه إسبانيا.

مجموع المشاهدات: 5204 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات