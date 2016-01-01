هكذا اتخذت شبكات صينية من المغرب طريقا لها للاتجار في البشر
أخبارنا المغربية
حوّلت مافيا صينية المغرب إلى طريق رئيسي لنشاطها في الاتجار بالبشر، ونقلت عشرات النساء الصينيات إلى إسبانيا من أجل إجبارهن على العمل في مواخير وبيوت الدعارة في إسبانيا.
و قالت يومية المساء. أن الشبكة، التي جرى تفكيكها مؤخرا، تستغل المياه المغربية لتهريب صينيات إلى إسبانيا والاتجار فيهن وإجبارهن على الدعارة في مواخير برشلونة، وكانت تقوم بذلك عبر قوارب فخمة قادمة من المغرب باتجاه إسبانيا.
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