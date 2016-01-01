اليمن يطلب من المغرب تسهيل التأشيرات لليمنيين

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

دعا سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي، مسؤول الشؤون القنصلية والإدارية بالخارجية المغربية محمد البصري الى تسهيل إجراءات الدخول والزيارات لليمنيين.

و حسب مواقع اخبارية يمنية، جاء ذلك خلال لقاء السفير الأصبحي مع المسؤول المغربي، بحثا فيه المشاكل الخاصة بموضوع التأشيرات لليمنيين، خاصة الدارسين في المغرب وتسهيل دخولهم و إجراءات إقامتهم في المملكة المغربية الشقيقة ، بالإضافة إلى اليمنيين المتزوجين من مغربيات والعكس.

من جانبه أكد البصري تفهم الخارجية المغربية للأمر، وان الوزارة ستعمل على إيجاد حلول مناسبة في القريب العاجل.