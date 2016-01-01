اليمن يطلب من المغرب تسهيل التأشيرات لليمنيين
أخبارنا المغربية : نوفل العمراني
دعا سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي، مسؤول الشؤون القنصلية والإدارية بالخارجية المغربية محمد البصري الى تسهيل إجراءات الدخول والزيارات لليمنيين.
و حسب مواقع اخبارية يمنية، جاء ذلك خلال لقاء السفير الأصبحي مع المسؤول المغربي، بحثا فيه المشاكل الخاصة بموضوع التأشيرات لليمنيين، خاصة الدارسين في المغرب وتسهيل دخولهم و إجراءات إقامتهم في المملكة المغربية الشقيقة ، بالإضافة إلى اليمنيين المتزوجين من مغربيات والعكس.
من جانبه أكد البصري تفهم الخارجية المغربية للأمر، وان الوزارة ستعمل على إيجاد حلول مناسبة في القريب العاجل.
شاشة أخبارنا
مشا فيها ....الحموشي يتابع شخصيا قضية ولد الفشوش وهكذا حاولت عائلته الثرية تجنيبه المسؤولية
أخبارنا المغربية : العربي المرضي ظهرت تفاصيل جديدة في القضية التي أثارت ضجة في أوساط المغاربة والتي باتت تعرف إعلاميا بقضية "ولد الفشوش" والتي تورط فيها ... تفاصيل أكثر
- ردو بالكم : مواطن يروي تفاصيل نجاته بأعجوبة من قبضة عصابة خطيرة بالطريق السيار
- الإنسانية لا دين لها : صورة زوجين يهوديين برفقة أم مسلمة تحمل رضيعها تخلق الحدث بأمريكا (الصورة)
- ولد الفشوش في دولة الحق والقانون..أمير خليجي لم يمتثل لأوامر شرطي أمريكي ..فكان هذا مصيره
- سابقة في المغرب...شخص يسرق سيارة تابعة للأمن الوطني ويفر بها
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟